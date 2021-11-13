Британские истребители вплотную приблизились к российским Ту-160

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый 15-часовой полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей.

На отдельных участках российские самолеты сопровождали британские истребители Eurofighter Typhoon. Они двигались параллельными курсами, вплотную приближаясь к бомбардировщикам. Речь идет о дистанции всего в несколько десятков метров, рассказали в Минобороны РФ. Видео инцидента снято из кабины Ту-160