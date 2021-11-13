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Британские истребители вплотную приблизились к российским Ту-160

Российская Газетаиещё 7
42 минуты назад

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый 15-часовой полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Британские истребители вплотную приблизились к российским Ту-160
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На отдельных участках российские самолеты сопровождали британские истребители Eurofighter Typhoon. Они двигались параллельными курсами, вплотную приближаясь к бомбардировщикам. Речь идет о дистанции всего в несколько десятков метров, рассказали в Минобороны РФ. Видео инцидента снято из кабины Ту-160

Во время выполнения полета экипажи дальней авиации произвели дозаправку в воздухе.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил выполняются в строгом соответствии с международными правилами", - добавили в российском военном ведомстве.

Армия,Оружие,Министерство обороны,
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