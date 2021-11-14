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В США «проговорились» о военных США у границ России

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
32 минуты назад

Американский конгрессмен Майк Тернер в беседе с телеканалом Fox News рассказал о присутствии военнослужащих США на украинской территории.

В США «проговорились» о военных США у границ России
Фото: ReutersReuters

«На Украине уже есть наши военные», – приводит его слова РИА «Новости».

Так он прокомментировал письмо президенту Джо Байдену, в котором содержался призыв направить корабли в Черное море.

По словам Тернера, что для США «стратегически важно» предоставлять Киеву разведданные и летальное оружие.

Предсказана реакция США в случае войны России и Украины

Ранее Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания российско-французского Совета в формате «2 + 2» обсудил вопросы стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие возле границ России.

Армия,Майк Тернер,Джозеф Байден,Сергей Шойгу,НАТО,Fox News,РИА Новости,
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