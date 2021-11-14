В США «проговорились» о военных США у границ России

Американский конгрессмен Майк Тернер в беседе с телеканалом Fox News рассказал о присутствии военнослужащих США на украинской территории.

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«На Украине уже есть наши военные», – приводит его слова РИА «Новости».

Так он прокомментировал письмо президенту Джо Байдену, в котором содержался призыв направить корабли в Черное море.

По словам Тернера, что для США «стратегически важно» предоставлять Киеву разведданные и летальное оружие.

Ранее Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.