Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели двух российских военных во время внезапной проверки боевой готовности в Белоруссии. По данным ведомства, из-за внезапного сильного порыва ветра два военнослужащих-контрактника столкнулись у земли, и у них погасли купола. Один из погибших пытался с помощью запасного парашюта спасти обоих. Несмотря на усилия врачей, оба военнослужащих от полученных травм погибли.