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Появилось видео столкновения российских десантников на учениях в Белоруссии

Елена Прошина
58 минут назад

Видео момента предполагаемого столкновения российских парашютистов на учениях в Белоруссии появилось в Telegram-каналах.

Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели двух российских военных во время внезапной проверки боевой готовности в Белоруссии. По данным ведомства, из-за внезапного сильного порыва ветра два военнослужащих-контрактника столкнулись у земли, и у них погасли купола. Один из погибших пытался с помощью запасного парашюта спасти обоих. Несмотря на усилия врачей, оба военнослужащих от полученных травм погибли.

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Совместные учения белорусских и российских десантников проходили на полигоне «Гожский» в 20 км от границы Белоруссии с Польшей и меньше чем в 10 км от Литвы. В тренировке участвовали российские военно-транспортные самолеты Ил-76, вертолеты и войска противовоздушной обороны Белоруссии.

Армия,Видео,Министерство обороны,
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