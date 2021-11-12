Видео момента предполагаемого столкновения российских парашютистов на учениях в Белоруссии появилось в Telegram-каналах.
Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели двух российских военных во время внезапной проверки боевой готовности в Белоруссии. По данным ведомства, из-за внезапного сильного порыва ветра два военнослужащих-контрактника столкнулись у земли, и у них погасли купола. Один из погибших пытался с помощью запасного парашюта спасти обоих. Несмотря на усилия врачей, оба военнослужащих от полученных травм погибли.
Совместные учения белорусских и российских десантников проходили на полигоне «Гожский» в 20 км от границы Белоруссии с Польшей и меньше чем в 10 км от Литвы. В тренировке участвовали российские военно-транспортные самолеты Ил-76, вертолеты и войска противовоздушной обороны Белоруссии.