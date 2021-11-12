Двое российских военных погибли в Белоруссии

Два российских военных погибли после десантирования, проводившегося в рамках внезапной проверки боевой готовности в Белоруссии, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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«Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола», - сообщили в Минобороны.

Там добавили, что один из погибших пытался с помощью запасного парашюта спасти их обоих. Несмотря на усилия врачей, оба военнослужащих от полученных травм скончались.