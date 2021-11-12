Двое российских военных погибли в Белоруссии

Два российских военных погибли после десантирования, проводившегося в рамках внезапной проверки боевой готовности в Белоруссии, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
«Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола», - сообщили в Минобороны.
Там добавили, что один из погибших пытался с помощью запасного парашюта спасти их обоих. Несмотря на усилия врачей, оба военнослужащих от полученных травм скончались.
Ранее сообщалось о совместных учениях белорусских и российских десантников на полигоне «Гожский» в 20 км от границы Белоруссии с Польшей и меньше чем в 10 км от Литвы. В тренировке участвовали российские военно-транспортные самолеты Ил-76, вертолеты и войска противовоздушной обороны Белоруссии, пишет РБК.