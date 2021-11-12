Два российских десантника погибли на полигоне в Белоруссии

Два российских десантника погибли в ходе несчастного случая на полигоне в Белоруссии, сообщает РИА Новости.

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По информации агентства, из-за внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение двух парашютистов-контрактников, у которых была высокая квалификация инструкторов. У погибших погасли купола.

Сообщается, что один из десантников попытался остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют. Однако у него не хватило высоты. В результате, оба получили травмы, и врачи не смогли их спасти.