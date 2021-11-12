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Два российских десантника погибли на полигоне в Белоруссии

Lenta.ru
27 минут назад

Два российских десантника погибли в ходе несчастного случая на полигоне в Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Два российских десантника погибли на полигоне в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, из-за внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение двух парашютистов-контрактников, у которых была высокая квалификация инструкторов. У погибших погасли купола.

Сообщается, что один из десантников попытался остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют. Однако у него не хватило высоты. В результате, оба получили травмы, и врачи не смогли их спасти.

Ранее 12 ноября десантники России и Белоруссии высадились на полигоне «Гожский» в Гродненской области в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В учениях задействованы российские самолеты Ил-76 и вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии. После высадки на полигоне совместный тактический десант выполнит условные захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение вражеских диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований.

Армия,РИА Новости,
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