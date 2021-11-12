"Ненужная эскалация": Польша раскритиковала учения России

В МИД Польши назвали ненужной эскалацией совместные учения российских и белорусских десантников вблизи польской границы, где сложилась критическая ситуация с мигрантами. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы считаем, что это ненужная эскалация, попытка повысить температуру вокруг и без того сложной ситуации на границе. (…) Там не нужны российские солдаты, это только накаляет атмосферу», - заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радио ZET.

Он сообщил, что в Польше внимательно следят за действиями российских и белорусских десантников в Гродно.

Пшидач также заявил, что польский МИД посредством каналов НАТО пытается «охладить этот энтузиазм». Он подчеркнул, что Польша не заинтересована в эскалации ситуации вокруг границы и рассматривает совместные учения российских и белорусских военных «как попытку накалить атмосферу».