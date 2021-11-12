Украина купит у Турции новую партию Bayraktar

Украина в 2022 году намерена купить у Турции новую партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar для Вооруженных сил Украины, пишет «Интерфакс-Запад» со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.
«Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть, изготовленные в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины», - сказал Резников.
Он подчеркнул, что Украина будет применять Bayraktar, чтобы защищать свою независимость, «в том числе согласно 51 статье устава ООН».
Как сообщалось, 26 октября Вооруженные силы Украины впервые применили боевой Bayraktar в Донбассе.
Ранее Резников заявил, что использование Bayraktar не нарушает Минские соглашения, где прописан запрет на применение беспилотных аппаратов. По его мнению, в соглашениях есть запрет на использование иностранных БПЛА, а Bayraktar являются украинскими беспилотниками, соответственно, могут использоваться над украинской землей, заявил Резников в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», пишет РИА Новости.