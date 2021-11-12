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Бельгийские F-16 перехватили два российских военных самолета

Елена Прошина
31 минуту назад

Два бельгийских истребителя F-16 перехватили российские военные самолеты над Северным морем, а затем передали их сопровождение британским ВВС, сообщило Минобороны Нидерландов.

Бельгийские F-16 перехватили два российских военных самолета
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что два стратегических военных бомбардировщика Ту-160 влетели в зону ответственности Голландии, не заявив о себе.

На их перехват над Северным морем были направлены F-16. Там истребители следовали за российскими самолетами, пока британские королевские военно-воздушные силы не взяли на себя сопровождение.

В Минобороны Нидерландов предположили, что российские военные самолеты с большой долей вероятностью войдут в воздушное пространство НАТО, не заявив о себе.

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Там добавили, что воздушное пространство над Нидерландами мониторится круглосуточно собственными радарами и силами соседних стран НАТО. Для защиты всегда готовы два вооруженных F-16. Их предупреждают, когда самолет направляется в сторону воздушного пространства Нидерландов без радиосвязи.

Нидерланды и Бельгия дежурят поочередно. В Нидерландах эту задачу выполняют F-16 с авиабазы Фолькель. Бельгийские F-16 находятся на базах Kleine Brogel и Florennes. Их можно использовать над странами BeNeLux.
Армия,Министерство обороны,НАТО,
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