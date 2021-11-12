Шойгу заявил о наращивании присутствия НАТО у границ РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания российско-французского Совета в формате «2 + 2» обсудил вопросы стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие возле границ России, заявил замглавы ведомства Александр Фомин .

Он заявил, что российские предложения по уменьшению рисков инцидентов все еще в силе. Во время встречи министры обороны и внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по обстановке в Европе, ситуации в Ближневосточном регионе и на севере Африки.