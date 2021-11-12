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Шойгу заявил о наращивании присутствия НАТО у границ России

Деловая газета "Взгляд"
38 минут назад

Министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания российско-французского Совета в формате «2 + 2» обсудил вопросы стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие возле границ России, заявил замглавы ведомства Александр Фомин.

Шойгу заявил о наращивании присутствия НАТО у границ РФ
Фото: ТАССТАСС

«Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ», – цитирует заместителя ТАСС.

Он заявил, что российские предложения по уменьшению рисков инцидентов все еще в силе. Во время встречи министры обороны и внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по обстановке в Европе, ситуации в Ближневосточном регионе и на севере Африки.

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Были затронуты темы стратегической стабильности и европейской безопасности.
Армия,Александр Фомин,Сергей Шойгу,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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