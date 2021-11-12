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Польские военные обвинили Белоруссию в применении лазеров

Елена Прошина
26 минут назад

Белорусские силовики пытаются ослепить польских пограничников, направляя лазер в их сторону. Об этом заявила официальный представитель Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович.

«Белорусские службы пользуются лазером, который направляют в нашу сторону. Мы не знаем мощности этого лазера. Возможно, он может повредить зрению», — сообщила Зданович.

При этом польская сторона расценивает использование лазера как провокацию со стороны Белоруссии.

Напомним, что миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября. Тогда к ней приблизилась большая группа мигрантов, которые собирались пересечь границу и попасть в Польшу. В ответ на это Варшава привела на границу почти 15 тысяч солдат и силовиков, а также военную технику.

В свою очередь, глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что группировка создана вовсе не для защиты границ от беженцев, о чем говорят ее масштабы. Он заявил, что Минск готов при необходимости обеспечить безопасность страны с привлечением российских сил.

Армия,Видео,Виктор Хренин,Министерство обороны,
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