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Польша вооружится использованными США броневиками

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские военные вооружатся броневиками американского производства. В 2022 году США передаст 300 использованных машин Cougar. Об этом пишет Defence24.

Польша вооружится использованными США броневиками
Фото: MOD / Getty ImagesMOD / Getty Images

Машины передадут в рамках программы продажи излишков военного имущества. В стоимость сделки включат доставку и комплектующие. Сумму контракта не раскрывают. Издание отмечает, что оборонное ведомство Польши объясняет покупку Cougar оперативной необходимостью. Первые машины поставят в Польшу в 2022 году.

Cougar относится к классу машин с противоминной защитой (Mine-Resistant Ambush Protected). Полноприводный автомобиль получил специальное днище, которое рассеивает энергию взрывной волны. MRAP Cougar выпускают с 2002 года.

Ранее «Военно-промышленная компания» опубликовала видео, демонстрирующее бронированный пикап «ВПК-Урал». Новый российский бронеавтомобиль обеспечивает противоминную защиту экипажа.

В октябре военнослужащие специальных подразделений Центрального военного округа отработали новую тактику применения бронеавтомобилей «Тигр». Экипажи применили «тигровую карусель» при отражении атаки условного противника.

Армия,В мире,Мариуш Блащак,Министерство обороны,ВПК,
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