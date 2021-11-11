Польша вооружится использованными США броневиками

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польские военные вооружатся броневиками американского производства. В 2022 году США передаст 300 использованных машин Cougar. Об этом пишет Defence24.

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Машины передадут в рамках программы продажи излишков военного имущества. В стоимость сделки включат доставку и комплектующие. Сумму контракта не раскрывают. Издание отмечает, что оборонное ведомство Польши объясняет покупку Cougar оперативной необходимостью. Первые машины поставят в Польшу в 2022 году.

Cougar относится к классу машин с противоминной защитой (Mine-Resistant Ambush Protected). Полноприводный автомобиль получил специальное днище, которое рассеивает энергию взрывной волны. MRAP Cougar выпускают с 2002 года.

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