Британский самолет-разведчик подлетел к российским границам

Истребитель Су-30 сопроводил британский самолет-разведчик, подлетевший к российским границам в районе Черного моря. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщают «Известия».

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По данным военного ведомства самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться госгранице России в период с 12:00 до 15:00.

«В целях контроля за его действиями был осуществлен подъем истребителя Су-30 ВКС России из состава дежурных сил», - пояснили в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что после того, как Су-30 приблизился к британскому самолету на расстоянии около 30 км от государственной границы России, воздушное судно сменило курс.

В Минобороны также отметили, что за последние сутки у границ России были обнаружены четыре разведывательных самолета НАТО.