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Украинский генерал призвал готовиться к «народной войне» с Россией

News.ru
10 минут назад

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал о том, что позволит достичь успеха в случае открытого конфликта с Россией. Ключевым в этом отношении должны стать сверхсовременная техника и вооружение. Об этом Романенко заявил в эфире интернет-канала «Исландия».

На Украине призвали готовиться к «народной войне» с Россией
Фото: ReutersReuters

Романенко заявил, что военный потенциал Украины существенно ниже российского, однако стране может помочь опыт Азербайджана в прошлогоднем военном конфликте в Карабахе. При равных силах обеих сторон Баку располагал современным вооружением, которое и позволило решить исход противостояния в свою пользу.

Нам как можно быстрее нужно перевооружаться современной техникой, вооружением, поднимать уровень выучки и быть готовым к тому, чтобы всё это применять. И быть готовым к народной войне, — подытожил генерал.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России есть план по присоединению страны. По его словам, Москва ещё до событий 2014 года готовилась к «захвату» украинских территорий, а в 2014 году киевские власти совершили «большую ошибку», не позволив применить силы разведки против россиян, которые тогда находились на территории Крымского полуострова.

При этом Москва уже неоднократно заявляла, что у неё нет никаких агрессивных намерений в отношении государств, и Украина в их же числе. Тем не менее со стороны соседней страны регулярно слышатся заявления об «аннексии» её территорий, а также о желании посягнуть на территориальную целостность России.

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