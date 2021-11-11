Российский корабль-разведчик вызвал беспокойство в Великобритании

Российский корабль, предположительно "Кильдин", заметили в момент слежки за авианосцем ВМС Великобритании HMS Queen Elizabeth у берегов Омана, что вызвало беспокойство у британцев, пишет The Times.

По информации издания, российское судно, оборудованное подслушивающими устройствами, следило за фрегатом Evertsen Королевских ВМС Нидерландов у берегов Омана. Уточняется, что Evertsen сопровождал британский авианосец Queen Elizabeth.

"Кильдин" входит в состав Черноморского флота и предназначен, в частности, для разведки сил вероятного противника, его местонахождения и возможной угрозы.

Состав разведывательного радиотехнического оборудования, находящегося на борту судна, является секретной информацией и не разглашается.

Ранее сообщалось, что малый ракетный корабль "Ингушетия", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", возвращаясь из Средиземного моря зашел в Босфор.