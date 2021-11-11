В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

The Times: российский корабль-разведчик вызвал беспокойство в Великобритании

Газета.Ruиещё 1
20 минут назад

Российский корабль, предположительно "Кильдин", заметили в момент слежки за авианосцем ВМС Великобритании HMS Queen Elizabeth у берегов Омана, что вызвало беспокойство у британцев, пишет The Times.

Российский корабль-разведчик вызвал беспокойство в Великобритании
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации издания, российское судно, оборудованное подслушивающими устройствами, следило за фрегатом Evertsen Королевских ВМС Нидерландов у берегов Омана. Уточняется, что Evertsen сопровождал британский авианосец Queen Elizabeth.

"Кильдин" входит в состав Черноморского флота и предназначен, в частности, для разведки сил вероятного противника, его местонахождения и возможной угрозы.

Состав разведывательного радиотехнического оборудования, находящегося на борту судна, является секретной информацией и не разглашается.

Ранее сообщалось, что малый ракетный корабль "Ингушетия", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", возвращаясь из Средиземного моря зашел в Босфор.

В пресс-службе Черноморского флота уточнили корабль выполнял задачи с июля 2021 года в составе сил постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне, а в октябре сменил экипаж малого ракетного корабля "Вышний Волочек".

Армия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители