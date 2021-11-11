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Российские Ту-160 патрулируют воздушное пространство Белоруссии. Видео

Александр Кузьмин
25 минут назад

Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России патрулируют воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель», опубликовавший кадры с военными самолетами в небе.

Ранее Министерство обороны Республики Беларусь заявило, что полеты стратегической авиации ВКС России в воздушном пространстве Белоруссии будут проводиться на регулярной основе.

«В настоящее время два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитацию бомбометания на авиационном полигоне “Ружанский” без применения авиационных средств поражения», – отметило в сообщении белорусское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

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