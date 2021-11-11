Российские Ту-160 патрулируют воздушное пространство Белоруссии. Видео

«В настоящее время два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитацию бомбометания на авиационном полигоне “Ружанский” без применения авиационных средств поражения», – отметило в сообщении белорусское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.