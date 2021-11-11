Путин отметил дестабилизирующий характер активности сил НАТО в Черном море

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель отметил дестабилизирующий характер провокационной активности сил США и ряда других стран НАТО в Черном море. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

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"Отмечен дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море", - говорится в сообщении.

Это уже второй телефонный разговор Путина и Меркель за последние два дня.

Как ранее информировали в Минобороны РФ, корабли ВМС США прибыли для участия в проводимых объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе многонациональных учениях в Черноморском регионе. По данным Минобороны, там находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney ВМС США.