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Ту-160 ВКС России отработали бомбометание в Белоруссии

Lenta.ru
50 минут назад

Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России отрабатывают имитацию бомбометания на белорусском авиационном полигоне «Ружанский». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

Ту-160 ВКС РФ отработали бомбометание в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным военного ведомства, Белоруссия и Россия проводят проверку дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) Союзного государства в небе над Белоруссией.

Ранее российские бомбардировщики провели патрулирование в воздушном пространстве над Белоруссией. В Минобороны заявили, что два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили в небе маневры, в ходе которых отработали взаимодействие с наземными пунктами управления Вооруженных сил России и Белоруссии.

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В начале ноября президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко утвердили решения Высшего Госсовета Союзного государства, которые в том числе касались новой военной доктрины и миграционной концепции. Всего главы государств подписали 28 союзных программ, согласованных в ходе переговоров в Кремле в сентябре.
Армия,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Министерство обороны,
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