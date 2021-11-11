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NI: Плохие новости - "Терминатор" поступает на вооружение

Российская Газета
57 минут назад

БМПТ "Терминатор" поступает на вооружение российской армии. И это плохая новость для врагов РФ, считает The National Interest.

Плохие новости: в США испугались российского "Терминатора"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первые девять боевых машин поддержки танков в ближайшее время будут развернуты в подразделениях 90-й гвардейской танковой армии на Урале.

- В этом году мы успешно протестировали новые методы применения БМПТ в 90-й танковой дивизии, это стало для нас долгожданным событием. Могу с уверенностью сказать, что боевая машина поддержки танков очень эффективна и не имеет себе равных по огневой мощи в этом классе машин, - приводит ТАСС слова командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

По поручению Генштаба к 1 декабря будет сформирована рота из девяти БМПТ для проведения более масштабных испытаний и изучения потенциала батальона "Терминаторов".

БМПТ создана Уралвагонзаводом на основе изучения боевого опыта вооруженных конфликтов новейшего времени и предназначена для поддержки и защиты танков в городах и других сложных условиях. Богатое вооружение "Терминатора" позволяет ему как нейтрализовать угрозы для танков: орудия, ПТУР, гранатометчиков, - так и самостоятельно бороться с бронетехникой противника.

Армия,Александр Лапин,Генштаб,Уралвагонзавод,The National Interest,ИТАР-ТАСС,
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