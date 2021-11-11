Плохие новости: в США испугались российского "Терминатора"

- В этом году мы успешно протестировали новые методы применения БМПТ в 90-й танковой дивизии, это стало для нас долгожданным событием. Могу с уверенностью сказать, что боевая машина поддержки танков очень эффективна и не имеет себе равных по огневой мощи в этом классе машин, - приводит ТАСС слова командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.