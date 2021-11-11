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Установленную Россией в Сирии дымовую завесу показали из космоса

Lenta.ru
40 минут назад

Установленную Россией в порту сирийского города Тартус дымовую завесу показали из космоса. Соответствующие спутниковые снимки компании Maxar Technologies опубликовало The Drive.

Установленную Россией в Сирии дымовую завесу показали из космоса
Фото: ReutersReuters

«Недавние спутниковые снимки сирийского порта Тартус, похоже, демонстрируют попытки создать большую дымовую завесу, чтобы скрыть российскую стратегическую военно-морскую базу. По имеющимся сведениям, российские войска как минимум один раз в прошлом проводили аналогичные действия на этом объекте», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что использование дымовых завес мешает работе электрооптических камер и некоторых инфракрасных датчиков дронов и ракет. С другой стороны, как отмечает The Drive, мультиспектральные камеры, установленные на американских беспилотниках RQ-4 Global Hawk, приспособлены для работы в подобных условиях.

Тем не менее, в издании уверены, что использование дымовых завес все же имеет смысл.

В октябре «Российская газета» обратила внимание на видео, демонстрирующее работу тепловизионного танкового прицела в условиях задымленности.

Армия,"Российская газета",
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