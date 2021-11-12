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В России опровергли слухи о войне с Украиной на фоне тревоги США

Ura.Ruиещё 3
8 минут назад

Россия никогда не планировала и не будет планировать вторжение на Украину, если с ее стороны не произойдет провокации. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Россия ответила на обвинения в подготовке к войне с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета», — ответил Дмитрий Полянский на вопрос журналиста, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Россия имеет право концентрировать войска где угодно на своей территории.

Американское издание Bloomberg сообщает со ссылкой на анонимные источники, что чиновники из США поднимают тревогу из-за возможной российской военной операции. Отмечается, что у Вашингтона имеется информация, подкрепляемая «общедоступными доказательствами», которую они пока не передали европейским властям.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал Украину готовиться к «народной войне» с Россией. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон хочет уберечь РФ от повторения ошибки с вторжением на Украину в 2014 году. Американская армия реактивировала артиллерийское командование в Европе, чтобы противостоять России, передает RT.
Армия,Войска,Энтони Блинкен,Игорь Романенко,Дмитрий Полянский,Генштаб,ООН,РИА Новости,
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