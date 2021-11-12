Россия ответила на обвинения в подготовке к войне с Украиной

Россия никогда не планировала и не будет планировать вторжение на Украину, если с ее стороны не произойдет провокации. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета», — ответил Дмитрий Полянский на вопрос журналиста, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Россия имеет право концентрировать войска где угодно на своей территории.
Американское издание Bloomberg сообщает со ссылкой на анонимные источники, что чиновники из США поднимают тревогу из-за возможной российской военной операции. Отмечается, что у Вашингтона имеется информация, подкрепляемая «общедоступными доказательствами», которую они пока не передали европейским властям.