ФСБ рассекретила документы о подготовке Японией нападения на СССР

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России представила бывшие сверхсекретные документы о подготовке Японии к нападению на СССР во время Второй мировой войны.

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Новые материалы - это показания шести японских военных преступников, которые рассказали о планах Японии начать войну против Советского Союза.

В протоколах допросов значатся полковник Сабуро Асада, генерал-майор Сюн (Шун) Акикуса, генерал-лейтенант Мицухару Миякэ, генерал-лейтенант Киёджи Томинага, бывший начальник главного полицейского управления Маньчжоу-Го Тосио Хосико и генерал-лейтенант Гендзо (Кендзо) Янагита.

Для поимки преступников в ходе боевых действий против Японии в августе 1945 года на Дальнем Востоке были созданы специальные оперативные группы в управлениях контрразведки СМЕРШ Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточного фронтов.

Документы датируются 1946 годом и входят в состав "Особой папки" Главного управления советской военной контрразведки СМЕРШ, хранящейся в Центральном архиве ФСБ. Сейчас с ними можно ознакомиться на сайте Федеральной службы безопасности.