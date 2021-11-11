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Прибытие «Русских витязей» в Дубай показали на видео

Александр Кузьмин
39 минут назад

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» перебазировались в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне «Dubai Airshow – 2021». Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшие кадры подготовки российских истребителей к предстоящему выступлению.

На них видно, как пилотажные группы отрабатывают групповые фигуры высшего пилотажа на многоцелевых истребителях Су-30СМ. Летчики готовятся продемонстрировать такие фигуры, как «петля Нестерова», «бочка», «зеркало», «колокол», а также проход на малой высоте и предельно малой скорости, отмечает оборонное ведомство.

Перелет в Дубай из подмосковной Кубинки проходил с двумя промежуточными посадками. Специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество доставил самолет военно-транспортной авиации Ил-76.

Международный авиасалон «Dubai Airshow – 2021» пройдет в ОАЭ с 14 по 18 ноября.

Армия,В мире,Видео,Министерство обороны,
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