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США разместят в Германии оружие будущего против России

Lenta.ruиещё 3
44 минуты назад

В будущем недавно воссозданное 56-е артиллерийское командование армии США в Германии получит в свое распоряжение ряд создаваемых в настоящее время образцов новейшего американского оружия, пишет The Drive.

США разместят в Германии оружие будущего против России
Фото: Karleshia Gater / U.S. ArmyKarleshia Gater / U.S. Army

Издание напоминает, что во времена холодной войны данное формирование отвечало за ядерные ракеты средней дальности MGM-31C Pershing II, снятые с вооружения после подписания США и СССР уже прекратившего свое действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

The Drive пишет, что новое оружие, которое США планируют разместить в Европе, будет на новом технологическом уровне решать примерно те же задачи, что и снятые с вооружения ракеты времен холодной войны. В публикации упоминаются, в частности, перспективная гиперзвуковая ракета Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), получившая название Dark Eagle («Темный орел»), многофункциональная система Typhon, позволяющая из одной установки запускать разнообразные ракеты, включая RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM) и Tomahawk Land Attack Missile (TLAM), и ракета Precision Strike Missile (PrSM).

В июне армия США продемонстрировала возможный сценарий применения ракеты PrSM, называемой «убийцей» российских систем противовоздушной обороны (ПВО), например, С-400 «Триумф».

В мае журнал журнал Popular Mechanics написал, что ракета LRHW армии США, запускаемая из Лондона, способна во время военного конфликта ударить по Москве.
Армия,Войска,Оружие,
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