Предельный возраст службы в армии захотели увеличить

Инициатива вносит изменения в статью 49 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», которая определяет предельный возраст для службы в армии в зависимости от военного звания человека.

Самый длительный контракт заключают с маршалами, генералами, адмиралами флота, генерал-полковниками и адмиралами — служить они могут до 65 лет. При этом нередки случаи продления контракта с ними даже после достижения указанного возраста ещё на пять лет, отмечается в пояснительной записке к документу.