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Предельный возраст службы в армии хотят увеличить

Парламентская газета
13 минут назад

Президент России сможет продлевать контракт с военнослужащими самых высоких званий. Такой законопроект планируют рассмотреть на заседании Госдумы в осеннюю сессию.

Предельный возраст службы в армии захотели увеличить
Фото:    © kremlin.ru   © kremlin.ru

Инициатива вносит изменения в статью 49 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», которая определяет предельный возраст для службы в армии в зависимости от военного звания человека.

Самый длительный контракт заключают с маршалами, генералами, адмиралами флота, генерал-полковниками и адмиралами — служить они могут до 65 лет. При этом нередки случаи продления контракта с ними даже после достижения указанного возраста ещё на пять лет, отмечается в пояснительной записке к документу.

Законопроект предлагает предоставить Президенту России право самостоятельно устанавливать срок действия контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими — маршалами России, генералами армии и адмиралами флота.

Армия,Политика,Госдума,
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