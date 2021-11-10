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Пентагон проигнорирует претензии России по кораблям в Черном море

Елена Прошина
1 час назад

В Пентагоне заявили, что будут действовать в черноморском международном воздушном и морском пространстве, как посчитают нужным, пишет РИА Новости.

Пентагон проигнорирует претензии России по кораблям в Черном море
Фото: ReutersReuters

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о создании США и НАТО многонациональной группировки в Черном море. По ее словам, это дестабилизирует ситуацию в Черноморском регионе в непосредственной близости от российских границ.

«Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным… Вот сейчас мы говорим, а в Черном море находится пара кораблей флота США. Я думаю, это важный принцип, который надо отстаивать», - сказал представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне в ответ на просьбу прокомментировать российские заявления о росте военной деятельности США и НАТО в Черном море.

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