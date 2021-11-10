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Киев передислоцирует военные корабли из Черного моря

Елена Прошина
18 минут назад

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале сообщил, что Украина переместит часть военных кораблей из Черного в Азовское море.

Киев передислоцирует военные корабли из Черного моря
Фото: ReutersReuters

«Состоится передислокация воинских частей, катеров и судов обеспечения Военно-морских сил Вооруженных сил в Бердянск из Одессы, Николаева и Очакова, в пгт Новые Биляры (порт Южный) Одесской области из Одессы», - написал Гончаренко.

Он также опубликовал копию распоряжения кабмина о перемещении. Так, согласно документу, в Бердянск переместят военную часть из Николаева. Также туда из Одессы передислоцируют поисково-спасательное судно «Донбасс», малые бронированные артиллерийские катера «Лубны», «Кременчуг», «Вышгород» и «Аккерман». Из Очакова - морской буксир «Корец».

В Одесской области переместят военную часть и американские патрульные катера типа Island «Славянск» и «Старобельск».

Армия,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,
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