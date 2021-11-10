Британская армия сделала «предупреждение» России за 100 млн фунтов

Новый контракт на поставку систем радиоэлектронной борьбы для Королевского военно-морского флота суммой в 100 млн фунтов стерлингов станет условным предупреждением для России и Китая. Об этом пишет газета Daily Express.

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Согласно условиям контракта, цена которого в пересчете на рубли составляет 9,5 млрд, в следующие 13 лет британскому флоту передадут оборудование для обнаружения и идентификации радиосигналов в большем диапазоне частот, чем у существующих моделей.

«Усиление потенциала британской армии на море гарантирует, что Королевские ВМС будут готовы к новым возникающим угрозам», — отмечается в издании.

Реформы британского моря ведутся на фоне «растущей напряженности» в Южно-Китайском море. По мнению авторов статьи, Лондону «есть над чем работать», поскольку Китай и России также заинтересованы в расширении и модернизации своих вооруженных сил.