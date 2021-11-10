«Стравливание Украины с Россией»: Эксперты о целях разведки США в Черном море

Военные эксперты по просьбе «Рамблера» прокомментировали недавний полет американского самолета-разведчика рядом с российской границей над Черным морем и назвал цели соответствующих действий американцев.
«Это не первое появление американских самолетов-разведчиков над Черным морем, у наших воздушных границ. Они это делают регулярно. Летают не только самолеты-разведчики, но и стратегические бомбардировщики, такие как B-52, B-1B. Здесь несколько целей. Во-первых, они демонстрируют нам, кто хозяин в небе, демонстрируют, что американцы делают то, что хотят, что Америка превыше всего, гегемон, поэтому все должны склонять голову перед ней. Но Россия этого не делает. Россия - это суверенное самодостаточное государство, отстаивающее свои национальное интересы. Давление в виде самолетов-разведчиков, стратегических бомбардировщиков, в виде заходов кораблей с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту в Черное море - это пример того, как США пытаются восстановить свое реноме гегемона, которое резко пошатнулось после позорного бегства американцев и НАТО из Афганистана», - отметил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Второй целью появления американских самолетов у российских границ эксперт назвал ведение разведки.
«Они ведут разведку того, что у нас делается в Крыму, что у нас делается на южном побережье Кавказа, какие у нас там находятся комплексы, они фиксируют частоты, на которых работают комплексы нашей системы радиоэлектронной борьбы и так далее. Там наши корабли, системы ПРО, ПВО и тому подобное - они хотят составить такой электронный портрет этих комплексов и при необходимости очень точно наносить по ним удары. Тем более, что Россия вслед за США вышла из Договора об открытом небе. Летать над нашей территорией они теперь не могут, поэтому американцы проводят разведку так, летая возле наших границ», - уточнил военный эксперт.
«Третье: США показывают Украине, которой они в виде поощрения поставляют за копейки ржавое, ненужное им самим вооружение, что они на ее стороне. Они таким образом подогревают националистические настроения украинского режима, чтобы он активнее действовал в Донбассе. Когда убивают мирных жителей Донбасса, захватывают в заложники людей с российскими паспортами, это все воздействует на Россию. Когда граждане России находятся в заложниках у украинских националистических батальонов, Россия чувствует себя обязанной защищать их. В Донбассе почти 50% жителей уже имеют российские паспорта, России надо вмешиваться в ситуацию, защищать этих людей. То есть Россию пытаются представить стороной Минских соглашений, хотя в них ни слова о России не сказано. Россию пытаются представить агрессором», - сказал Литовкин.
Он провел параллель с событиями августа 2008 года, когда тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили «по тем же американским научениям напал на российских миротворце в Южной Осетии и бомбил Цхинвал».
«Тогда мы "дали ему по зубам". Но агрессором назвали не Саакашвили, а нас. Вот примерно по такому сценарию США пытаются действовать и на Украине, создавая там если не натовские базы, то полигоны с инфраструктурой, на которой могут тренироваться натовские подразделения. Они создаются, в том числе, под Львовом, в Николаевской и Херсонской областях. Англичане обещали построить украинскую военно-морскую базу на Азовском море и так далее. Эта провокационная деятельность направлена на стравливание Украины с Россией. На то, чтобы Украина оставалась "раковой опухолью" возле тела России, а Донбасс - раной, которую они постоянно расковыривают с помощью украинских националистов», - сказал собеседник «Рамблера».
Литовкин также напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о том, что мировой войны не случилось бы, даже если бы Россия потопила у берегов Крыма нарушивший российскую границу британский эсминец. По словам эксперта, Россия будет готова ответить, если оппоненты «пересекут "красные линии"».
«У нас есть для этого все возможности», - заключил он.
Вместе с тем директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин назвал полеты самолетов ВВС США у российских границ «очевидным разведпризнаком подготовки к военным действиям».
«Как правило, государства не идут на такие опасные маневры, если в этом нет острой необходимости, которая появляется именно при каких-то активных боевых действиях в вооруженном конфликте. В данном случае это говорит о том, что может произойти вооруженная провокация. Ко всему прочему такие полеты призваны активизировать деятельность средств противовоздушной обороны, спровоцировать их на активные действия с тем, чтобы выявить первые потенциальные объекты для нанесения воздушных ударов. Именно эти средства становятся первоочередными целями», - отметил специалист.
Ранее в Минобороны России сообщили, что 9 ноября рядом с российской границей над Черным морем был обнаружен самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США. На протяжении всего полета над Черным морем борт-разведчик сопровождали российские радиолокационные станции. В ведомстве уточнили, что американский самолет Е-8С покинул авиабазу Рамштайн (ФРГ) и в течение 5 часов 13 минут продвигался по маршруту вдоль российской границы в воздушном пространстве над Черным морем. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.