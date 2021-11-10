«Стравливание Украины с Россией»: Эксперты о целях разведки США в Черном море

«Это не первое появление американских самолетов-разведчиков над Черным морем, у наших воздушных границ. Они это делают регулярно. Летают не только самолеты-разведчики, но и стратегические бомбардировщики, такие как B-52, B-1B. Здесь несколько целей. Во-первых, они демонстрируют нам, кто хозяин в небе, демонстрируют, что американцы делают то, что хотят, что Америка превыше всего, гегемон, поэтому все должны склонять голову перед ней. Но Россия этого не делает. Россия - это суверенное самодостаточное государство, отстаивающее свои национальное интересы. Давление в виде самолетов-разведчиков, стратегических бомбардировщиков, в виде заходов кораблей с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту в Черное море - это пример того, как США пытаются восстановить свое реноме гегемона, которое резко пошатнулось после позорного бегства американцев и НАТО из Афганистана», - отметил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.