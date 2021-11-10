Опубликовано видео полетов дальней авиации в Амурской и Иркутской областях

В Амурской и Иркутской областях прошли плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС и сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 дальней авиации. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее соответствующее видео.

На кадрах видно, как в небо со взлетной полосы поднимаются боевые самолеты. В ходе проведения плановых мероприятий были проверены элементы техники пилотирования членов экипажа при выполнении тренировочных полетов в светлое и темное время суток, уточняет оборонное ведомство.