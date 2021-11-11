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Минобороны России объяснило полет двух Ту-160 над Белоруссией

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Полет двух российских бомбардировщиков Ту-160 над Белоруссией проведен в целях обеспечения безопасности Союзного государства и не направлен против третьих стран. Так случившееся объяснили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Минобороны России объяснило полет двух Ту-160 над Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве добавили, что Ту-160 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, в ходе которого отработали вопросы их истребительного прикрытия самолетами Су-30СМ. После этого все самолет вернулись на аэродромы базирования.

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Ранее 11 ноября в белорусском Минобороны сообщили, что стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России отработали имитацию бомбометания на авиационном полигоне «Ружанский». Полет бомбардировщиков показали на видео.

В начале ноября президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко утвердили решения Высшего Госсовета Союзного государства, которые в том числе касались новой военной доктрины и миграционной концепции. Всего главы государств подписали 28 союзных программ, согласованных в ходе переговоров в Кремле в сентябре.

Армия,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Министерство обороны,РИА Новости,
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