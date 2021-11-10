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WT: ради "противостояния России" США возродили артиллерийское командование в ФРГ

Газета.Ruиещё 2
18 минут назад

Армия США 8 ноября официально восстановила 56-е артиллерийское командование в ФРГ. Об этом сообщает газета Washington Times.

США возродили артиллерию времен холодной войны для противостояния России
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что соответствующее решение Соединенные Штаты приняли на фоне роста напряженности между НАТО и Российской Федерацией, "которая демонстрирует все более наступательную позицию".

Председатель нового формирования, генерал-майор Стивен Мараниан заявил, что командование позволит повысить уровень синхронизированности объединенных и многонациональных огневых систем и средств в рамках масштабных операций как в Европе, так и в Африке. Оно будет базироваться в районе города Висбаден в Германии.

56-е артиллерийское командование помимо контроля над операциями американской армии, также будет координировать действия с другими формированиями и союзниками НАТО.

Согласно информации газеты, в период холодной войны в ФРГ было дислоцировано 56-е командование полевой артиллерии, которое отвечало за развернутые в Европе ракеты средней дальности Pershing II.

В июне 1991 года, спустя четыре года после ратификации Договора о ракетах средней и меньшей дальности между СССР и США, командование было расформировано.

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Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о попытках зарубежных военных проверить защиту южных границ России. Таким образом, он прокомментировал прибытие в акваторию Черного моря двух эсминцев военно-морских сил США — Porter и Mount Whitney, а также танкера-заправщика John Lenthal. Корабли предназначены для совместных учений с партнерами по НАТО.

Армия,Сергей Шойгу,НАТО,
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