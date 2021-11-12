В небо над Донбассом поднялся ударный беспилотник Украины

Ударный беспилотник Bayraktar TB2 Воздушных сил Украины поднялся в небо с авиабазы под Николаевом утром 12 ноября.

Об этом заявили в Telegram-канале "Военный обозреватель".

По предварительным данным, в течение нескольких дней именно утром украинские военные начинают обстрел территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Подробности вылета украинского беспилотника и его цели в настоящий момент неизвестны.

Ранее стало известно, что Украина запланировала поставлять Турции двигатели для новых беспилотников. Также в МИД ДНР опровергли применение летательного аппарата Bayraktar производства Турции в Донбассе.