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В небо над Донбассом поднялся ударный беспилотник Украины

Газета.Ruиещё 2
48 минут назад

Ударный беспилотник Bayraktar TB2 Воздушных сил Украины поднялся в небо с авиабазы под Николаевом утром 12 ноября.

Об этом заявили в Telegram-канале "Военный обозреватель".

По предварительным данным, в течение нескольких дней именно утром украинские военные начинают обстрел территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Подробности вылета украинского беспилотника и его цели в настоящий момент неизвестны.

Ранее стало известно, что Украина запланировала поставлять Турции двигатели для новых беспилотников. Также в МИД ДНР опровергли применение летательного аппарата Bayraktar производства Турции в Донбассе.

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В конце октября Генштаб ВСУ подтвердил применение турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе. Батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции военных на Донбассе вблизи населенного пункта Гранитное.

Армия,Видео,Генштаб,МИД,
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