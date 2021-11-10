В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

Бомбардировщики Ту-160М и Ту-95М получат «изделие 506»

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160М и Ту-95М получат неядерный стелс-боеприпас «изделие 506», пишут «Известия».

Бомбардировщики Ту-160М и Ту-95М получат «изделие 506»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Газета отмечает, что боеприпас представляет собой миниатюрную сверхточную ракету-невидимку, способную с расстояния в тысячи километров поражать практически любые цели.

Разработчиком «изделия 506» выступает конструкторское бюро «Радуга», входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, боеприпас находится в высокой степени готовности.

«Возможно, даже прошло часть летных испытаний», — отметил комментатор.

Газета пишет, что «изделие 506», вероятно, получит двухконтурный турбореактивный двигатель семейства ТРДД-50.

Главный редактор интернет-проекта militaryrussia Дмитрий Корнев допускает, что в качестве топлива для силового агрегата будет использоваться смесь на основе децилина и его производных.

«Эта новая более эффективная топливная смесь позволяет увеличить дальность полета ракет без наращивания размеров и объема топливных баков», — считает специалист.

В декабре 2020-го в рейтинг мировых достижений года в области двигателестроения, представленный авторитетным американским журналом Aviation Week & Space Technology, попал первый полет российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М с новым двухконтурным трехвальным турбореактивным двигателем НК-32-02.

Армия,Дмитрий Корнев,Корпорация "Тактическое ракетное вооружение",газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители