Вылетевший с авиабазы Рамштайн (ФРГ) американский самолет разведки Е-8C приблизился к российской границе на 35 км, сообщили в среду в Минобороны России.

"Вылетевший с авиабазы Рамштайн (ФРГ) американский самолет Е-8С в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7-10 тыс. м. над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Черного моря. Минимальное приближение к государственной границе Российской Федерации составило 35 км", - говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что радиолокационные средства ВКС РФ сопровождали приблизившийся к государственной границе России над Черным морем американский самолет на всем протяжении его полета.

Как уточнили в военном ведомстве, самолет был обнаружен во вторник, его полет над Черным морем продолжался с 14:15 до 19:28.