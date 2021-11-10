Десятки военных попытались попасть на войну в Сирию за взятки

Более 30 военнослужащих в Сахалинской области попытались с помощью взяток попасть на войну в Сирию. Как сообщает «КоммерсантЪ», все их средства присвоил себе юрист, которого уже трижды осудили за мошенничество, а сами военные нарвались на уголовные дела.

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По информации издания, на военнослужащих выходил Иван Жарков, который работал в местных частях юрисконсультом. Он рассказывал, что у него якобы есть знакомые в управлении кадров Восточного военного округа (ВВО), которые формируют команды военных для отправления в Сирию.

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Кандидатам из числа рядовых и сержантов командировка должна была обойтись в 20 тысяч рублей, а для офицеров и прапорщиков — в 30-40 тысяч. Сами военнослужащие были материально заинтересованы в поездке — каждому побывавшему в Сирии автоматически присваивается статус ветерана боевых действий с ежемесячными пожизненными выплатами, дополнительным отпуском 15 суток, а также повышенным денежным довольствием, в том числе командировочными «в валюте» с сохранением выплат в России.

Заинтересованные военные отправляли деньги на карту юриста или передавали их ему наличными, а в WhatsApp отправляли копии своих документов. Однако в Сирию никто из сахалинских военнослужащих, заплативших юристу, так и не попал.

На ситуацию обратил внимание сотрудник военной контрразведки, к которому стали обращаться обманутые военные. В результате их количество превысило три десятка. Выяснилось, что собранные для взяток деньги Жарков просто забрал себе.

Следователи предъявили обвинение по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). При этом по аналогичным обвинениям его уже трижды судили — один раз Южно-Сахалинским военным судом и два раза Курильским. В каждом деле потерпевшими признавались более 10 солдат и офицеров, заплативших ему более 250 тыс. руб.

Юрист полностью признал свою вину и сперва суд назначил ему полгода исправительных работ с удержанием 10% заработка, однако позднее наказание заменили ограничением по военной службе на полтора года с таким же удержанием.