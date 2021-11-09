В России создадут новый зенитный ракетный комплекс

В России будет создана новая зенитно-ракетная система С-550. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, посвященном селекторному совещанию главы ведомства Сергея Шойгу с руководящим составом Вооруженных сил.

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Перед началом совещания министр обороны напомнил, что 1-3 ноября президент России Владимир Путин провел ряд совещаний с руководством Минобороны и представителями оборонной промышленности, в ходе которого «глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные Силы систем С-350, С-500, С-550».

Никакой информации о новой зенитно-ракетной системе Минобороны не приводит.