В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

Минобороны РФ раскрыло цель кораблей США в Черном море

Вероника Полынина
22 минуты назад

Действия кораблей ВМС США в акватории Черного моря являются изучением возможного театра боевых действий на случай подготовки Киевом силового решения ситуации на юго-востоке Украины. Об этом говорится в заявлении министерства обороны России, передает ТАСС.

В Минобороны рассказали, что сейчас в акватории Черного моря находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney ВМС США. Кроме того, в небе над Черным морем в 100 км от российской границы были осуществлены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США.

Россия предостерегла США от отправки кораблей в Черное море

В ведомстве считают, что США создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы, одной из целей которой является военное освоение территории Украины.

«Налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», - говорится в сообщении.

Уточняется, что американские корабли прибыли в Черноморский регион для участия в многонациональных учениях, которые проводятся объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе. Также в учениях примут участие вооруженные силы Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины.

Армия,Видео,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители