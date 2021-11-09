Минобороны РФ раскрыло цель кораблей США в Черном море

Действия кораблей ВМС США в акватории Черного моря являются изучением возможного театра боевых действий на случай подготовки Киевом силового решения ситуации на юго-востоке Украины. Об этом говорится в заявлении министерства обороны России, передает ТАСС.

В Минобороны рассказали, что сейчас в акватории Черного моря находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney ВМС США. Кроме того, в небе над Черным морем в 100 км от российской границы были осуществлены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США.

В ведомстве считают, что США создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы, одной из целей которой является военное освоение территории Украины.

«Налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», - говорится в сообщении.