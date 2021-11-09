Форсирование водной преграды БМП-2 показали на видео

В ходе учения на полигоне Алабино мотострелки Западного военного округа провели форсирование водной преграды и стрельбу по танкам условного противника. Видео публикует Министерство обороны России .

Боевые машины пехоты успешно форсировали озеро Комсомольское. Как отмечает оборонное ведомство, экипаж боевой машины и механики-водители на полном ходу заезжали в воду продолжая движение в надводном положении.