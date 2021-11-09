В России испытали морской беспилотник

Морскую версию беспилотника КУБ-БЛА испытали в России. Барражирующий боеприпас разработали в компании Zala Aero (входит в группу компаний «Калашников»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Калашникова».

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В пресс-службе сообщили, что разработчик испытал морскую версию барражирующего боеприпаса КУБ-БЛА. В основе разработки лежит концепция, которую представили на международном форуме «Армия-2021».

В «Калашникове» также отметили, что КУБ-БЛА является универсальным средством поражения. Компактные размеры комплекса позволяют запускать барражирующий боеприпас с десантных катеров.

Барражирующий боеприпас КУБ-БЛА представили на выставке IDEX 2019 в Абу-Даби. Заявленная скорость беспилотника составляет 130 километров в час. Продолжительность работы аппарата достигает 30 минут. КУБ-БЛА может нести до трех килограммов полезной нагрузки.

Ранее стало известно о разработке технологии использования дронов-камикадзе для защиты морских границ России. В новую систему войдут разведывательные беспилотники и барражирующие боеприпасы.