Украина захотела создать новую подгруппу в рамках переговоров по Донбассу

«Нужно создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля за государственной границей на Донбассе. Если российская сторона признает минские договоренности, то должна согласиться с тем, чтобы на уровне Трехсторонней контактной группы реализовать пункты "Минска"», — сказал Никифоров.