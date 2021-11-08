Украина захотела создать новую подгруппу в рамках переговоров по Донбассу

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в Киеве считают необходимым создать новую подгруппу в рамках трехсторонней контактной группы по Донбассу. Видеозапись его слов опубликовали в Telegram-канале офиса Владимира Зеленского.
«Нужно создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля за государственной границей на Донбассе. Если российская сторона признает минские договоренности, то должна согласиться с тем, чтобы на уровне Трехсторонней контактной группы реализовать пункты "Минска"», — сказал Никифоров.
Необходимость создания подгруппы возникла в связи с активностью России на границе Украины. По словам пресс-секретаря, РФ уже давно держит вблизи Донбасса свои войска, но в последнее время спецслужбы Киева фиксируют там изменения.
«Выводы относительно конкретных целей России и возможного развития событий на границе пока делать преждевременно, но мы готовы реагировать на любые сценарии».
Никифоров также отметил, что в подгруппу по Донбассу войдут новая вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.