Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что Киев давно готовит наступление на Донбасс, и это может привести к ответному удару со стороны России. Об этом он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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«Они выжидают удобный момент для атаки. Но не исключено, что США потребуют у них совершить атаку и в неудобный момент. Украина в этом отношении полностью зависит от Соединенных Штатов. Если они скажут, хотят или не хотят на Украине – будут нападать. Но они и так хотят, просто ждут удобный момент», - считает Стрелков.

Экс-министр ДНР уверен, что в этом случае Украину даже в случае победы не ждет ничего хорошего. Однако если удар будет пропущен, Россию также ожидают негативные последствия.

Стрелков также считает, что в Кремле пытаются избежать войны. По его мнению, там уже понимают, что война возможна, и уступками ее не предотвратить. Однако в настоящее время даже в Кремле не знают, ответит ли Россия Украине.

«В любом случае война неизбежна уже очень давно, наверное, с 2015 года», - отметил Стрелков.

Он также прокомментировал отставку министра обороны Украины Андрея Тарана, на место которого назначен бывший вице-премьер, экс-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По словам Стрелкова, пока сложно предугадать, как это повлияет на ситуацию в Донбассе.