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Экс-замглавы НАТО Вершбоу предложил Киеву «обойти красные линии Путина»

Газета.Ru
41 минуту назад

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО, экс-посол США в России Александр Вершбоу заявил, что альянсу необходимо применить более стратегический подход, когда речь идет об обеспечении безопасности Украины, чтобы поддержать «сдерживание России», при этом не пересекая «красных линий» президента Владимира Путина. Об этом дипломат рассказал в интервью изданию The National Interest.

В НАТО Киеву предложили «обойти красные линии Путина»
Фото: ReutersReuters

«Если Украина не станет членом НАТО в ближайшее время, то меньшее, что может сделать альянс — это быть честным с Киевом и сделать все возможное, чтобы Киев мог защитить себя и завершить противостояние на Донбассе политическим урегулированием», — сказал Вершбоу.

По его словам, союзники по альянсу также должны принимать активное участие в финансовой и военной помощи Украине, а украинские власти проводить реформы, чтобы «в полной мере воспользоваться дополнительной поддержкой».

«Гибридная тактика» Лукашенко: в НАТО оценили штурм мигрантами польской границы

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, обсуждая размещение натовских войск на Украине, указал, что это находится за гранью «красных линий». В свою очередь Лукашенко заявил, что они с Путиным договорились о совместных действиях в ответ на шаги Украины, позволяющей США создавать на своей территории базы «под видом учебных центров».

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