Лавров прокомментировал учения НАТО и США в Черном море

Учения НАТО и США в Черном море демонстрируют желание союзников по Североатлантическому альянсу сдержать Россию. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга после переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Феликсом Пласенсией, сообщает РИА Новости.

«Думаю, что учения НАТО связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ вопреки всем заклинаниям, которые произносились в 90-е годы и которые нашли свое воплощение в основополагающем акте Россия – НАТО», – пояснил дипломат.

Глава МИД также отметил, что это "не просто прямое нарушение тех "честных слов", которые многократно произносились американскими и некоторыми европейскими лидерами в беседах с советским руководством, а это прямое нарушение документа, который был подписан и который все превозносили как образец для мирного сосуществования и налаживания партнерства между РФ и НАТО".