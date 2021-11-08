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Лавров прокомментировал учения НАТО и США в Черном море

Елена Прошина
41 минуту назад

Учения НАТО и США в Черном море демонстрируют желание союзников по Североатлантическому альянсу сдержать Россию. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга после переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Феликсом Пласенсией, сообщает РИА Новости.

Лавров прокомментировал учения НАТО и США в Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, что учения НАТО связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ вопреки всем заклинаниям, которые произносились в 90-е годы и которые нашли свое воплощение в основополагающем акте Россия – НАТО», – пояснил дипломат.

Глава МИД также отметил, что это "не просто прямое нарушение тех "честных слов", которые многократно произносились американскими и некоторыми европейскими лидерами в беседах с советским руководством, а это прямое нарушение документа, который был подписан и который все превозносили как образец для мирного сосуществования и налаживания партнерства между РФ и НАТО".

Лавров подчеркнул, что данный акт «полностью нарушен в своей ключевой части», которая провозгласила не перемещать военную инфраструктуру на Восток. По словам министра, в Москве привыкли ожидать разные провокации, а потому "полностью готовы к любому развитию событий".

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