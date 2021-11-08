Тренировку разведчиков ЮВО в Ростовской области показали на видео

«Перед выполнением задач военнослужащие разведподразделения преодолели полосу разведчика. Разведчики организовали засаду на колонну техники «противника», обеспечили маскировку своих позиций, отработали действия при блокировании и захвате автомобилей. Был выполнен бесшумный подход к наблюдательному пункту и снятие часовых, после чего разведгруппы уничтожили узел связи “условного противника”», – уточняется в сообщении оборонного ведомства.