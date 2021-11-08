Тренировку разведчиков ЮВО в Ростовской области показали на видео

На полигоне Кадамовский в Ростовской области провели тренировку разведчики 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее видео учебных маневров.
«Перед выполнением задач военнослужащие разведподразделения преодолели полосу разведчика. Разведчики организовали засаду на колонну техники «противника», обеспечили маскировку своих позиций, отработали действия при блокировании и захвате автомобилей. Был выполнен бесшумный подход к наблюдательному пункту и снятие часовых, после чего разведгруппы уничтожили узел связи “условного противника”», – уточняется в сообщении оборонного ведомства.