В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Корабли Шестого флота США приступили к учениям в Грузии

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в понедельник в порт Батуми, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Корабли Шестого флота США приступили к учениям в Грузии
Фото:  U.S. Navy MC2 Scott Barnes U.S. Navy MC2 Scott Barnes

Посольство США в своем заявлении отметило, что это уже пятый по счету визит флагмана, который посещал Грузию в том числе во время войны с Россией в 2008 году «с целью поставок гуманитарной помощи».

«Этот визит демонстрирует важность взаимоотношений НАТО с союзником в регионе Черного моря – Грузией для упрочения стабильности и мира», – отметило посольство.

В 2021 году военные суда США посещали Батуми в феврале и в мае.

Представитель ВМС США Джеймс Морли назвал Грузию «ценным партнером» Североатлантического альянса, который играет «важнейшую роль в обеспечении безопасности и стабильности на Черном море».

По его словам, во время этого пребывания отношения с Грузией «будут углублены еще больше».

Ранее сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Армия,В мире,Сергей Шойгу,НАТО,Деловая газета "Взгляд",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители