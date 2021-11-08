Ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) бросили землю в беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Последний блокпост», опубликовавший видео инцидента.
На кадрах видно, как к военным в поле приближает беспилотный летательный аппарат. Один из мужчин начинает кидать в него камни и землю.
Как ранее сообщал Генеральный штаб ВСУ, 26 октября 2021 года по приказу главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar.