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Ополченцы Донбасса бросили камни и землю в беспилотник ВСУ. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) бросили землю в беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Последний блокпост», опубликовавший видео инцидента.

На кадрах видно, как к военным в поле приближает беспилотный летательный аппарат. Один из мужчин начинает кидать в него камни и землю.

Как ранее сообщал Генеральный штаб ВСУ, 26 октября 2021 года по приказу главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar.

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