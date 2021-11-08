На записи видно, как дрон ВСУ зафиксировал двух военных, которые находились посреди поля. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) начал приближаться к ополченцам, и тогда один из них начал бросать в беспилотник камни. После этого дрон был отведен в сторону, однако затем продолжил следовать за военными, которые снова попытались «отбиться» от слежки камнями, но оба раза промахнулись.