Создана ловушка для беспилотников

В России разработан специальный боеприпас, который способен ловить в сети малоразмерные беспилотники и планирующие авиабомбы.

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Создали ловца дронов ученые Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики. Как сообщает РИА Новости, снаряд был запатентован в конце октября 2021 года. Сейчас специалисты готовятся к изготовлению и предварительным испытаниям этого изделия.

Система состоит из ракеты с блоком наведения. В корпусе снаряда - набор метательных блоков. В каждом из них находятся взрывчатка и поражающие элементы, которые состоят из грузов, соединенных гибкими режущими элементами.

Когда снаряд подлетает к цели, из него попарно выстреливаются грузы и растягивают режущую сеть. Как правило, легкий беспилотник или планирующая бомба сделаны из пластика, который легко режется сетью.