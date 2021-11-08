В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

ПВО Крыма усилят комплексы С-350 "Витязь"

Российская Газетаиещё 3
1 час назад

Противовоздушную обороны южных границ России - в первую очередь полуострова Крым, - усилят новые зенитные комплексы С-350 "Витязь".

ПВО Крыма усилят комплексы С-350 "Витязь"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

- На южных рубежах РФ, включая Крым развернута достаточно мощная система ПВО. Она способна отразить удары с любого направления во всех диапазонах высот и скоростей. На вооружении войск противовоздушной обороны нашего объединения стоят современные ракетные системы С-400 "Триумф" и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". Готовятся заступить на боевое дежурство расчеты новейших комплексов С-350 "Витязь", - рассказал "Красной звезде" командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников.

С-350 "Витязь" - система ПВО средней дальности нового поколения, способная перехватывать как аэродинамические цели: самолеты, крылатые ракеты, - так и баллистические. Преимуществом "Витязя" является возможность уничтожать угрозы на предельной дальности (порядка 60 километров). Таким образом, несмотря на заявленную разработчиком способность одновременно обстреливать 16 целей, на деле их может быть гораздо больше. Нейтрализовав угрозы в дальней зоне, С-350 имеет время для нового залпа, благо возможности РЛС и боекомплект позволяют. Одна пусковая установка комплекса несет 12 ракет.

Армия,Крым наш,Александр Дворников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители