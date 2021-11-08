В Польше оценили прагматичность русских в артиллерии

Использование во время артиллерийских учениях 240-миллиметровых тяжелых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровых тяжелых самоходных орудий 2С7М «Малка», разработанных в 1970-х годах, является примером прагматичности русских, пишет польское издание Defence24.
«Русские здесь очень прагматичны. Имея большие запасы неиспользованных боеприпасов и простую артиллерийскую технику длительного пользования, они решили не выводить ее из эксплуатации, а попытаться адаптировать к другим реалиям и новой тактике», — говорится в публикации.
Издание, оценивая прошедшие недавно в Тамбовской области учения, пишет, что в России «делают все возможное, чтобы повысить точность стрельбы и скорость реакции на действия противника». Defence24 напоминает, что для наведения снарядов использовались беспилотники «Орлан-10».