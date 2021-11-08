В Польше оценили прагматичность русских в артиллерии

«Русские здесь очень прагматичны. Имея большие запасы неиспользованных боеприпасов и простую артиллерийскую технику длительного пользования, они решили не выводить ее из эксплуатации, а попытаться адаптировать к другим реалиям и новой тактике», — говорится в публикации.